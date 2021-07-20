В Грузии выявлено более 2,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 2 616 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровели 880 человек, скончались - 26.
За последние 24 часа в Грузии были проведены 36 375 тестов на коронавирус, в том числе 22 825 экспресс-тестов на антитела и 13 550 ПЦР-тестов.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 390 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 367 130 человек выздоровели, 5 592 - скончались.
На карантине находятся 70 человек, в стационаре под наблюдением - 4 495.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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