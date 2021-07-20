"Грузинская мечта" снова выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Каху Каладзе
«Грузинская мечта» снова выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Каху Каладзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
В парке Мтацминда проходит мероприятие по представлению кандидата в мэры столицы на выборах в органы местного самоуправления.
«Каху Каладзе представил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе: «Грузинская мечта» выдвигает кандидатом в мэры Тбилиси лучшего мэра столицы всех времен Каху Каладзе», — заявил Кобахидзе.
Каха Каладзе будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси во второй раз. В 2017 году он победил в первом же туре выборов.
Выборы в органы местного самоуправления 2021 года состоятся 2 октября.
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