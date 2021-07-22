В Грузии назвали число партий, намеренных участвовать в выборах в органы местного самоуправления

БАКУ /Trend/ - По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, 20 партий намерены участвовать в выборах в органы местного самоуправления, и 19 из них уже прошли регистрацию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии намечены на второе октября. По их итогам будут избраны мэры и депутаты совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

ЦИК Грузии уже завершил прием документов от партий, которые до этого не участвовали в выборах, и не имеющих своего представителя в парламенте. В целом в ЦИК обратились 14 таких партий.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)