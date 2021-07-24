США передали Грузии 500 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса

В Грузию доставили полмиллиона доз вакцины Pfizer, переданными в дар Соединенными Штатами, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Самолет с вакцинами уже приземлился в Тбилисском международном аэропорту.

Как пояснили в посольстве США в Грузии, это подарок правительства США грузинскому народу в рамках инициативы по глобальному распространению вакцины администрации Байдена-Харриса.

Согласно решению правительства США и непосредственно президента Джо Байдена, на брифинге 2 июля премьер-министр Ираклий Гарибашвили огласил информацию о передаче в дар Грузии нескольких сотен тысяч доз вакцины Pfizer.