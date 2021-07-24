США передали Грузии 500 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавируса
В Грузию доставили полмиллиона доз вакцины Pfizer, переданными в дар Соединенными Штатами, передает Trend со ссылкой на 1TV.
Самолет с вакцинами уже приземлился в Тбилисском международном аэропорту.
Как пояснили в посольстве США в Грузии, это подарок правительства США грузинскому народу в рамках инициативы по глобальному распространению вакцины администрации Байдена-Харриса.
Согласно решению правительства США и непосредственно президента Джо Байдена, на брифинге 2 июля премьер-министр Ираклий Гарибашвили огласил информацию о передаче в дар Грузии нескольких сотен тысяч доз вакцины Pfizer.
Лента новостей
ФАО поддерживает развитие производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве Азербайджана (Эксклюзив)
Состоялась встреча вице-премьера правительства Азербайджана с делегацией во главе с замминистра экономразвития РФ (ФОТО)
Очень взволнованы увиденным на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - французский депутат (ФОТО)
Визит миссии российских компаний в Азербайджан поспособствует расширению взаимных экономических связей - министр
Утвержден новый состав комиссии Азербайджана по исполнению положений «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта»
Попытки Армении обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы - МИД Азербайджана
Аждар Зейналов в образе Гасан бека Зардаби. Церемония награждения артистов – друзей прессы (ВИДЕО, ФОТО)
Фармацевтические компании из Ирана и России подписали контракт на производство ветеринарных препаратов
С начала года в Хачмазе и Евлахе услугами "Домов МСБ" воспользовались более 16 тыс. предпринимателей (ФОТО)
Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив)