С 24 июля в Грузии начинается регистрация на первую дозу прививки вакциной Pfizer, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Согласно Минздраву Грузии, зарегистрироваться смогут лица в возрасте 16 лет и старше.



Также по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, есть определенные изменения в порядке регистрации. Так, после регистрации гражданин получит подтверждение регистрации в течение 24 часов в виде СМС.



«На Pfizer могут зарегистрироваться лица в возрасте 16 лет и старше, а также все лица, перенесшие коронавирус, по прошествии 30 дней со дня подтверждения инфекции. Это две новые добавленные группы, которые также смогут зарегистрироваться», — заявила Тамар Габуния.



Что касается тех, кто уже получил первую дозу вакцины Pfizer, по рекомендации Минздрава, такие лица должны пройти регистрацию на вторую дозу до 12:00 часов 24 июля.