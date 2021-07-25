В Грузии выявлен 2061 новый случай коронавируса

В Грузии за сутки выявлены 2061 новый случай коронавируса, выздоровели 1654 инфицированных, скончались 23 человека. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране проведено 31 204 теста на коронавирус, в том числе 14 631 с экспресс-теста на антигены и 16 573 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 6,6%, за последние 14 дней — 5,66%, за 7 дней — 6,3%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрированы 402 759 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 373 088 и умерли 5 688 человек соответственно.

Всего вакцинировано 402 765 человек, за сутки — 4 274. В карантине находятся 71 человек, в стационарах — 5 069 и в клинических гостиницах 1 697 человек соответственно.

Вчера, 24 июля, в Грузии было выявлено 2 617 случаев коронавируса, 869 пациентов выздоровели, девять умерли