В Грузии произошло второе землетрясение за день

Второе землетрясение за день произошло в Грузии, передает Trend со ссылкой на 1TV. Толчки зафиксированы в 13:02 по тбилисскому времени.

По данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в 54 километрах от Тбилиси в районе села Саламалейки в Цалке.

Магнитуда землетрясения составила 3,7 (ML).