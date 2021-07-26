В Грузии выявлено еще 1264 новых случая коронавируса

В Грузии выявлено 1264 новых случая коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1665 человек. 26 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 19 375 тестов, в том числе 9 807 — с экспресс-тестом на антигены и 9 568 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 6,52%, за последние 14 дней — 5,73%, за последние семь дней — 6,44%.

Всего в Грузии выявлено 404 023 случая заражения коронавирусом, из которых 374 753 человек вылечились и 5714 умерли.

Всего вакцинированы 404 339 человек, ежедневно вакцинируются 1573 человека.

Вчера, 25 июля, в Грузии был выявлен 2061 случай коронавируса, 1654 пациента выздоровели, 23 умерли.