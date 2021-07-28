Грузия увеличила экспорт персиков

Экспорт грузинских персиков за период с 1 мая по 25 июля 2021 года превышает показатель годичной давности на 45 процентов, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается что, экспорт грузинских персиков (включая нектарины) за отчетный период в денежном выражении составил $16,0 млн.

В то же время, в количественном выражении экспорт грузинских персиков составил 18,9 тыс. тонн, что на 50% больше, чем за тот же период 2020 года.

Согласно информации, основными экспортными рынками грузинского персика являются Россия, куда было поставлено 11 тыс. 935 тонн (63 процента всего экспортного объема), и Армения – 5 тыс. 872 тонны (31 процент).

Также, экспорт персика в указанный период осуществлялся в Украину (493 тонны), Азербайджан (269 тонн), Молдову (116 тонн), Беларусь (99 тонн), Казахстан (95 тонн) и Словению (38 тонн).

Самым крупным поставщиком на рынок грузинского персика является регион Кахети. В настоящее время предэкспортной подготовкой персика в этом регионе занимаются 39 холодильных хозяйств.

Экспорт персиков из Грузии последние шесть лет характеризуется стабильной тенденцией роста. По данным Национальной службы статистики Грузии, экспорт свежих персиков (включая нектарины) в денежном выражении в 2015 году составлял $1,6 млн, в 2016 – $2,8 млн, в 2017 – 4,3 млн, в 2018 году — $8,2 млн, в 2019 году – $12,5 млн, в 2020 году – $21,4 млн.