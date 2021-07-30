Обнародован ВВП Грузии за первое полугодие 2021 года

По предварительным оценкам, в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост реального ВВП в Грузии составил 18,7 процента, тогда как в среднем за первые шесть месяцев 2021 года он составил 12,7 процента, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным Геостата, в июне 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост наблюдался в следующих секторах: обрабатывающее производство, финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, торговля, гостиницы и рестораны, операции с недвижимостью, строительство.

Геостат также сообщил, что в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров отмечен спад. При этом за 6 месяцев 2021 года экспорт товаров увеличился на 25,2 процента, а импорт - на 18,9 процента. Кроме того, внешнеторговый оборот увеличился на 20,7 процента.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий-плательщиков НДС в июне составил 9,1 млрд лари ($2.9 млрд.), что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.