В Грузии выявлено более 1,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 1 655 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 2 286 человек, скончались - 23.

За последние 24 часа в Грузии был проведен 20 661 тест на коронавирус, в том числе 10 041 экспресс-тест на антитела и 10 620 ПЦР-тестов.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 423 843 случая заражения коронавирусом, из которых 386 998 человек выздоровели, 5 876 - скончались.

На карантине находятся 55 человек, в стационаре под наблюдением - 6 082.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)