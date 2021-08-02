В Грузии выявлено более 1,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 1 655 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровели 2 286 человек, скончались - 23.
За последние 24 часа в Грузии был проведен 20 661 тест на коронавирус, в том числе 10 041 экспресс-тест на антитела и 10 620 ПЦР-тестов.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 423 843 случая заражения коронавирусом, из которых 386 998 человек выздоровели, 5 876 - скончались.
На карантине находятся 55 человек, в стационаре под наблюдением - 6 082.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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