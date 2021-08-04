В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 4 233 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 1 934 человека, скончались - 38.

За последние 24 часа в Грузии проведены 45 229 тестов на коронавирус, в том числе 26 469 экспресс-тестов на антитела и 18 760 ПЦР-тестов.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 432 903 случая заражения коронавирусом, из которых 390 827 человек выздоровели, 5 948 - скончались.

На карантине находятся 46 человек, в стационаре под наблюдением - 6 200.