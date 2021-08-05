Бельгия передаст Грузии вакцины против коронавируса

БАКУ /Trend/ - Грузия получит от Бельгии вакцины против коронавируса, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

До конца года Бельгия планирует выделить для разных стран, в том числе стран Восточной Европы и Африки, четыре миллиона доз вакцины Astra Zeneca.

На первом этапе 168 тысяч доз вакцины получит Украина, затем более 225 тысяч доз отправят в Грузию, Армению и Косово.

«Это является примером нашего вклада в борьбу с пандемией и в ускорение глобальной вакцинации», - сказала министр сотрудничества в области развития и политики крупных городов Бельгии Мериаме Китир.

Ранее вакцины против коронавируса Грузии передали Румыния, Эстония, Китай, Израиль, США, Польша, Латвия.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, на сегодня вакцинировались 542 639 граждан, из них обе дозы вакцины получили уже 171 908 человек.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)