Грузия продолжает соответствовать критериям либерализации визового режима - Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Грузия продолжает соответствовать критериям либерализации визового режима с Евросоюзом. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по мониторингу безвизового режима с Грузией, сообщает Trend со ссылкой на отчет.



Страны-участницы ЕС подтверждают плодотворное сотрудничество с властями Грузии по вопросам возвращения и реадмиссии, говорится в отчете.



В документе также упоминается сотрудничество с Грузией в сфере безопасности.



Грузия продолжает соответствовать критериям либерализации визового режима с ЕС и приняла меры для учета рекомендаций Еврокомиссии, подчеркивается в отчете.



Документ содержит рекомендации властям Грузии.



Согласно отчету, Грузия должна продолжать активно решать проблему необоснованных ходатайств о предоставлении убежища в странах ЕС; адаптировать информационные кампании о безвизовом режиме к соответствующим профилям мигрантов, в том числе в отношении уязвимых групп; повышать эффективность антикоррупционных институтов и правоохранительных органов для более эффективного рассмотрения случаев коррупции в верхах; обеспечить расследование таких случаев.

Также страна обязана завершить реформу Верховного суда, приведя процедуру отбора судей в полное соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии и европейскими стандартами; завершить реформу прокуратуры, в том числе путем разделения функций между следователями и прокурорами.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)