В Грузии завершились многонациональные военные учения Agile Spirit-2021

БАКУ /Trend/ - Многонациональные учения Agile Spirit-2021 с участием военных из стран - участниц и партнеров НАТО завершились шестого августа в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Церемония закрытия учений транслировалась в прямом эфире на странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook.

Как отметила Зурабишвили на церемонии, нынешние учения примечательны тем, что впервые в них были задействованы бронемашины грузинского производства Didgori и американская военная техника, переброшенная в Грузию из Румынии.

Десятые по счету учения Agile Spirit стартовали 26 июля. В них приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)