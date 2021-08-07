В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 4 216 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 1 735 человек, скончались - 38.

За последние 24 часа в Грузии проведен 45 351 тест на коронавирус, в том числе 26 470 экспресс-тестов на антитела и 18 881 ПЦР-тест.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 444 569 случаев заражения коронавирусом, из которых 397 240 человек выздоровели, 6 054 - скончались.

На карантине находятся 42 человека, в стационаре под наблюдением - 6 426.