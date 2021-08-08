В Грузии выявлено 3344 новых случая коронавируса, выздоровели 3376 пациентов

В Грузии за минувшие сутки выявлено 3344 новых случая коронавируса, выздоровели 3376 пациентов, от коронавируса умерло 30 человек, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране было проведено 27 969 тестов на коронавирус, в том числе 15 318 экспресс-тестов на антигены и 12 651 ПЦР-тест.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 11,96%, за последние 14 дней - 8,62%, за последние семь дней - 9,64%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 447 913 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 400 616 инфицированных и скончались 6084 человека.

Всего вакцинировано 626 343 человека, за сутки привились 19 355 человек.

В режиме карантина находятся 42 человека, в стационарах - 6 511 человек и 2533 человека в клинических гостиницах.