Глава Минздрава Грузии выразила готовность работать рядовым врачом в период эпидемии

Грузия 8 августа 2021 23:40 (UTC+04:00)
Глава Минздрава Грузии выразила готовность работать рядовым врачом в период эпидемии

На фоне серьезного роста случаев заражения коронавирусом министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что готова внести свой вклад в борьбу с пандемией, как рядовой врач. Об этом говорится в заявлении Тикарадзе, распространенном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Растущая волна пандемии COVID-19 сегодня является проблемой не только для здравоохранения, но и для общества в целом. Пришло время всем нам в равной степени осознать серьезность проблемы и действовать сообща, чтобы спасти свои же жизни.

Спасибо нашим врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу и каждому человеку, который принимает непосредственное участие в борьбе с COVID-19. Вы герои! Я готова, как рядовой врач, занять место среди вас в этой достойной битве!», — заявила министр.

Она также отметила, что сектор здравоохранения максимально мобилизован, однако это не может остановить распространение инфекции без участия каждого гражданина.

«В то время как более 30 семей каждый день теряют мать, отца, брата, сестру или ребенка, каждый из нас несет моральную ответственность за соблюдение установленных правил», — говорится в заявлении.

Министр поблагодарила граждан, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса и тех, кто соблюдает установленные правила и рекомендации специалистов.

«Еще раз прошу и призываю наших граждан выполнить свой гражданский долг перед нашей страной и семьей – сделать прививку, носить маски, соблюдать социальную дистанцию! Сегодня у нас общий враг. Пусть каждый из нас внесет свой вклад в борьбу с COVID-19 и поддержит врачей!», — говорит министр.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 344 новых случаев заражения, а 30 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими — оба компонента вакцины получили около 150 тысяч человек или 5% населения. С начала пандемии зафиксировано более 447,9 тысяч случаев инфицирования, более 400 тысяч выздоровели, 6 084 скончались.

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