В Грузии выявлено более 2 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 2 236 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 3 146 человек, скончались - 44.

За сутки 946 новых случаев COVID-19 выявлены в Тбилиси, в Аджарии - 499, в Имерети - 177, в Квемо Картли - 100, в Шида Картли - 90, в Гурии - 38, в Самегрело - 126, в Кахети - 165, в Мцхета-Мтианети - 56, в Самцхе-Джавахети - 30, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 9.

За последние 24 часа в Грузии проведены 23 439 тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 450 149 случаев заражения коронавирусом, из которых 403 762 человека выздоровели, 6 128 - скончались.