В Грузии пройдут международные учения MAPLE ARCH 21

БАКУ /Trend/ - В Грузии впервые пройдут многонациональные командно-штабные учения MAPLE ARCH 21, сообщает Trend со ссылкой на Минобороны Грузии.

Учения будут организованы Министерством обороны Канады под руководством директора по взаимодействию с военными учениями и будут проведены грузинской стороной – Восточным командованием Военно-морского флота Сил обороны.

По данным ведомства, двухнедельные командно-штабные учения в Совместном центре подготовки и оценки НАТО – Грузия (JTEC) пройдут в ноябре.

«В MAPLE ARCH 21 вместе с канадскими инструкторами будут задействованы и грузинские специалисты. В них примут участие военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Силы обороны Грузии будут представлены различными подразделениями Восточного командования и личным составом JTEC», – говорится в информации Минобороны Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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