В Грузии зафиксирован суточный максимум смертности от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 697 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 2 713 человек, скончались - 54.

За последние 24 часа в Грузии проведены 44 526 тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 455 846 случаев заражения коронавирусом, из которых 406 475 человек выздоровели, 6 182 - скончались.