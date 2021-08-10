В Грузии зафиксирован суточный максимум смертности от коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 697 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровели 2 713 человек, скончались - 54.
За последние 24 часа в Грузии проведены 44 526 тестов на коронавирус.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 455 846 случаев заражения коронавирусом, из которых 406 475 человек выздоровели, 6 182 - скончались.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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