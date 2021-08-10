Грузия заняла первое место в мире по темпам распространения коронавируса

БАКУ / Trend / - Грузия занимает первое место в мире по среднесуточному количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек за последние семь дней, а по числу смертей страна находится на седьмой позиции, сообщает Trend со ссылкой на The New York Times.

Согласно изданию, среднесуточный показатель новых случаев заражения в Грузии составляет 3 758, а летальных исходов – 36.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние 24 часа в стране выявлено 5 697 новых фактов заболевания и зафиксировано 54 летальных исхода от последствий COVID-19. Это рекордные показатели с начала пандемии.

В понедельник власти объявили о введении новых ограничений. С 10 августа в стране снова стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 664 997. Это более 17,8 процента от всего населения Грузии. Обе дозы получили 204 234 гражданина, что составляет 5,3 процента населения.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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