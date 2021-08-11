В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 352 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 2 635 человек, скончались - 48.

При этом в Тбилиси выявлено 2 363 случая COVID-19, в Аджарии - 905, в Имерети - 564, в Квемо Картли - 262, в Шида Картли - 285, в Гурии - 124, в Земо Сванети - 281, в Кахети - 340, в Мцхета-Мтианети - 134, в Самцхе-Джавахети - 70, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 24.

За последние 24 часа в Грузии проведены 50 430 тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 461 198 случаев заражения коронавирусом, из которых 409 110 человек выздоровели, 6 230 - скончались.