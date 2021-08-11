В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 352 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровели 2 635 человек, скончались - 48.
При этом в Тбилиси выявлено 2 363 случая COVID-19, в Аджарии - 905, в Имерети - 564, в Квемо Картли - 262, в Шида Картли - 285, в Гурии - 124, в Земо Сванети - 281, в Кахети - 340, в Мцхета-Мтианети - 134, в Самцхе-Джавахети - 70, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 24.
За последние 24 часа в Грузии проведены 50 430 тестов на коронавирус.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 461 198 случаев заражения коронавирусом, из которых 409 110 человек выздоровели, 6 230 - скончались.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @Mila61979356
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: количество мошеннических писем с предложением лёгкого заработка во втором квартале 2021 года выросло в три раза
В Турции продолжается подготовка к строительству железной дороги, которая соединит три провинции (Эксклюзив)
В Азербайджане началась выплата компенсаций за причиненный агрессией Армении ущерб сельскому хозяйству (ФОТО)
Темпы роста экономики Азербайджана в I полугодии 2021 года превысили прогнозы международных организаций (Интервью)
Выход Узбекистана и Туркменистана на новые рынки через Южный Кавказ укрепит позиции Китая в регионе – эксперт
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)