В Грузии запущен новый портал для инфицированных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Для инфицированных коронавирусом в Грузии запущен новый портал www.er.moh.gov.ge.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинский минздрав.

По данным ведомства, на портале могут зарегистрироваться граждане, у которых обнаружена коронавирусная болезнь (COVID-19). Полученную информацию обработает Служба экстренной помощи "112", после чего ее направят ​​семейному врачу, который будет осуществлять дальнейшее наблюдение.

"Цель нового портала - создать дополнительный канал связи для граждан и сократить количество звонков в экстренные службы", - говорится в сообщении.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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