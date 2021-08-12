В Грузии запущен новый портал для инфицированных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Для инфицированных коронавирусом в Грузии запущен новый портал www.er.moh.gov.ge.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинский минздрав.
По данным ведомства, на портале могут зарегистрироваться граждане, у которых обнаружена коронавирусная болезнь (COVID-19). Полученную информацию обработает Служба экстренной помощи "112", после чего ее направят семейному врачу, который будет осуществлять дальнейшее наблюдение.
"Цель нового портала - создать дополнительный канал связи для граждан и сократить количество звонков в экстренные службы", - говорится в сообщении.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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