В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За сутки в стране от COVID-19 скончались 49 человек.
При этом в Тбилиси выявлено 2 363 случая COVID-19, в Аджарии – 905, в Имерети – 564, в Квемо Картли – 262, в Шида Картли – 285, в Гурии – 124, в Земо Сванети – 281, в Кахети – 340, в Мцхета-Мтианети – 134, в Самцхе-Джавахети – 70, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24 случая.
Выздоровели 3 310 человек, и их общее число достигло 412 420.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии – 6 279 человек.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @Mila61979356
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