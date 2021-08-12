В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 49 человек.

При этом в Тбилиси выявлено 2 363 случая COVID-19, в Аджарии – 905, в Имерети – 564, в Квемо Картли – 262, в Шида Картли – 285, в Гурии – 124, в Земо Сванети – 281, в Кахети – 340, в Мцхета-Мтианети – 134, в Самцхе-Джавахети – 70, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 24 случая.

Выздоровели 3 310 человек, и их общее число достигло 412 420.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии – 6 279 человек.

Twitter: @Mila61979356 (Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)