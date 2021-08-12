Власти Грузии объявили о введении новых ограничений в связи с COVID-19

БАКУ / Trend / - Власти Грузии объявили о задействовании новых ограничений в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.

На три недели в стране приостановят городской транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали.

С 14 августа по 4 сентября в Грузии:

Ограничивается движение муниципального транспорта (запрет не коснется междугороднего транспорта).

Полностью запрещаются фестивали, массовые мероприятия, концерты и спортивные соревнования, за исключением соревнований, проводимых под международной эгидой.

Ограничивается работа детских развлекательных центров.

Объекты питания будут работать на час меньше, до 23:00.

Государственным ведомствам и частным компаниям поручено перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Будет максимально усилен контроль за соблюдением существующих правил, включая проведение свадеб, поминок и так далее. Заведения, где организуются подобные массовые мероприятия, будут оштрафованы на 10 тысяч лари, а в случае повторного нарушения их закроют.

Одновременно власти Грузии приняли ряд решений с целью увеличения темпа вакцинации. Так, к процессу подключаются бригады военных врачей, которые будут проводить прививки в разных населенных пунктах.

Поскольку городской транспорт не будет функционировать, государство обещает обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным пунктам.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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