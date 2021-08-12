Власти Грузии объявили о введении новых ограничений в связи с COVID-19
БАКУ / Trend / - Власти Грузии объявили о задействовании новых ограничений в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
На три недели в стране приостановят городской транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали.
С 14 августа по 4 сентября в Грузии:
- Ограничивается движение муниципального транспорта (запрет не коснется междугороднего транспорта).
- Полностью запрещаются фестивали, массовые мероприятия, концерты и спортивные соревнования, за исключением соревнований, проводимых под международной эгидой.
- Ограничивается работа детских развлекательных центров.
- Объекты питания будут работать на час меньше, до 23:00.
- Государственным ведомствам и частным компаниям поручено перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Будет максимально усилен контроль за соблюдением существующих правил, включая проведение свадеб, поминок и так далее. Заведения, где организуются подобные массовые мероприятия, будут оштрафованы на 10 тысяч лари, а в случае повторного нарушения их закроют.
Одновременно власти Грузии приняли ряд решений с целью увеличения темпа вакцинации. Так, к процессу подключаются бригады военных врачей, которые будут проводить прививки в разных населенных пунктах.
Поскольку городской транспорт не будет функционировать, государство обещает обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным пунктам.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
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