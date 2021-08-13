В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 359 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране выздоровели 2 726 человек, скончались - 42.
В Тбилиси выявлено 2 187 новых случаев заражения, в Аджарии - 813, в Имерети - 698, в Квемо Картли - 270, в Шида Картли - 307, в Гурии - 92, в Земо Сванети - 335, в Кахети - 372, в Мцхета-Мтианети -148, в Самцхе-Джавахети - 102, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 35.
С начала пандемии в Грузии выявлено 471 685 случаев заражения коронавирусом, из которых 415 146 человек выздоровели, 6 321 - скончался.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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