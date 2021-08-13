Вакцинация от коронавируса в Грузии может стать обязательной

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса в Грузии для граждан страны в ближайшее время может стать обязательной, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Грузия может последовать примеру США, где уже сейчас вакцинация от COVID-19 становится обязательной.

«Соединенные Штаты Америки – одна из самых сильных стран, и в сентябре уже окончательно будет утверждена вакцина Pfizer. То есть будет объявлено, что вакцина получила авторизацию на всех уровнях. Это означает, что Америка сделает обязательным для собственных граждан прием вакцины», - сказал премьер.

Отметим, что в Грузии за последние сутки выявлено 5 359 новых случаев инфицирования коронавирусом.

За последние 24 часа в стране выздоровели 2 726 человек, скончались - 42.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)