В Грузии государство обеспечит доставку граждан в основные центры вакцинации

БАКУ /Trend/ - В Грузии правительство обеспечит доставку граждан в основные центры вакцинации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.

По поручению премьер-министра разработана схема, согласно которой в условиях ограничения работы муниципального транспорта государство обеспечит доставку граждан к основным центрам вакцинации.

В администрации заявили, что цель этого шага - максимальное расширение и доступность вакцинации.

По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Грузии 12 августа было принято решение, что общественный транспорт приостанавливает работу с 14 августа по 4 сентября.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)