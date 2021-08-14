В Грузии государство обеспечит доставку граждан в основные центры вакцинации
БАКУ /Trend/ - В Грузии правительство обеспечит доставку граждан в основные центры вакцинации.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.
По поручению премьер-министра разработана схема, согласно которой в условиях ограничения работы муниципального транспорта государство обеспечит доставку граждан к основным центрам вакцинации.
В администрации заявили, что цель этого шага - максимальное расширение и доступность вакцинации.
По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Грузии 12 августа было принято решение, что общественный транспорт приостанавливает работу с 14 августа по 4 сентября.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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