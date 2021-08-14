В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 579 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в Грузии проведено 52 580 тестов на коронавирус.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 477 264 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 417 013 человек, скончался - 6 371.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)