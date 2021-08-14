Минздрав Грузии ожидает улучшения эпидситуации на 80% благодаря новым ограничениям

Ограничения, введенные в Грузии из-за роста случаев заражения коронавирусом, помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию примерно на 80%. Об этом сегодня заявила журналистам глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Мы считаем, что начатые сегодня ограничения примерно на 80% улучшат существующую эпидситуацию. Однако для того, чтобы мы уже фактически увидели это, потребуется определенный период. Этот период, как уже знает общество, обычно обозначается двумя неделями. Именно исходя из этого, совет принял решение о трехнедельных ограничениях, чтобы мы смогли в течение двух недель и наблюдали бы этот положительный прогресс, который ожидается от этих ограничений с точки зрения улучшения эпидемии», — сказала она.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Ежедневно в стране с населением не более 3,7 миллиона человек регистрируют свыше пяти тысяч новых случаев заражения и по 40-50 летальных исходов среди тяжелобольных.

12 августа власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. С 14 августа по 4 сентября в стране остановят общественный транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. Работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку».

Одновременно власти обещают продолжать мероприятия для увеличения темпов вакцинации и мобилизации дополнительных мест в ковид-отделениях клиник.