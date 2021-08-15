В Грузии выявлено более 4 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено 4314 новых случаев коронавируса, выздоровели 4519 инфицированных, умерли 35 пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщается на сайте Национального центра контроля заболеваний Грузии.
За последние 24 часа в стране было проведено 34 074 теста на коронавирус, в том числе 19 813 экспресс-теста на антигены и 14 261 ПЦР-теста.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 12,66%, за последние 14 дней — 10,38%, последние 7 дней — 11,03%.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 481 578 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 421 532 и умерли 6371 человек соответственно.
На сегодня всего вакцинировано 791 863 человека, за сутки привились 23 010 человек.
В карантинном режиме находится 72 человека, в стационарах — 6841 человек, в клинических гостиницах — 3459 человек.
По состоянию на 14 августа в Грузии было выявлено 5579 новых случаев коронавируса, выздоровели 1867 пациентов.