SpaceX может запустить свой первый спутниковый интернет в Грузии

По информации Грузинского агентства по инновациям и технологиям (GITA), грузинская делегация находилась в США, где встретилась с руководством компании SpaceX, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным агентства, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили, председатель Агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе, и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе обсудили вопросы возможного сотрудничества с главным финансовым офицером SpaxeX Бретом Джонсеном и одним из инвесторов американской компании Биллом Райхертом.

«SpaceX выразила заинтересованность в вовлечении Грузии в процесс интернетизации, поэтому они рассматривают Грузию как одну из первых пилотных стран, где SpaceX предоставит населению спутниковый Интернет. Также обсуждалось более активное участие Грузии и грузин в дальнейших планах компании.

В результате переговоров SpaceX с помощью GITA скоро начнет официальную процедуру получения лицензии на предоставление услуг интернет-провайдера в Грузии», — сообщили в Грузинском агентстве инноваций и технологий.

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. По заявлениям SpaceX, технически это будет возможно уже в сентябре, когда 1,8 тысячи спутников компании достигнут своих орбит.