МИД работает над возвращением из Афганистана граждан Грузии

Официальный Тбилиси активно работает для возвращения на родину нескольких граждан Грузии, находящихся в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия"

По данным ведомства, за помощью к ним сегодня обратились граждане Грузии, которые являются частными подрядчиками. В Афганистане они находились по работе.

«Министерство вместе с другими ведомствами было незамедлительно вовлечено в процесс эвакуации граждан Грузии из Афганистана. Связь налажена как со странами-партнерами, так и с компанией-работодателем. В настоящее время мы находимся в активном контакте с украинской стороной по эвакуации наших граждан из Афганистана их воздушным бортом, за что грузинская сторона благодарна министерству иностранных дел Украины», — говорится в сообщении.