Правительство Грузии обещает вложить средства в развитие местного производства

Объем средств, мобилизованных правительством Грузии для развития местного производства, увеличится до 1 миллиарда лари (324,1 миллиона долларов) до 2024 года. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на презентации кандидата правящей партии «Грузинская мечта» в мэры Гурджаанского района Зураба Утиашвили, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«В направлении местного производства мы планируем дополнительно профинансировать примерно 1 200 производств. До 2024 года со стороны нашего правительства будет мобилизовано до 1 миллиарда лари. В целом в развитие местного производства будет вложено 2,5 миллиарда лари (810,3 миллиона долларов). В результате, полагаем, будет создано 100 тысяч новых рабочих мест. По программе «Производи в Грузии» уже создано до 20 тысяч новых рабочих мест, профинансированы сотни производств и за последние 6 лет инвестирован 1 миллиард лари», — заявил Гарибашвили.

Он также напомнил, что в этом году правительство разработало свое долгосрочное видение, план развития страны и будущих реформ по секторам до 2030 года.

«Будь то инфраструктура, экономика, сельское хозяйство, образование, культура, спорт, здравоохранение, у нас есть четко определенное видение. Мы знаем, что и когда нужно сделать для достижения этих целевых показателей, которые отразятся на благосостоянии нашего населения», — заявил он.

«Производи в Грузии» – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Программа предусматривает субсидирование кредитов и обеспечение 200 видов деятельности, а также микрогранты по 300 видам деятельности.

По состоянию на июнь 2021 года, в рамках программы профинансировано до 6,5 тысячи проектов, общий объем инвестиций превысил 61 миллион лари (19,3 миллиона долларов).