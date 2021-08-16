В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,9
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в Грузии.
Как передает Trend об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зарегистрированы в 05:44 (GMT+4). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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