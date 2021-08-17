В Грузии выявлено более 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 6 208 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране выздоровели 3 539 человек, скончались - 47.
В Тбилиси за сутки выявлено 2 540 случаев COVID-19, в Аджарии - 810, в Имерети - 782, в Квемо Картли - 307, в Шида Картли - 363, в Гурии - 172, в Самегрело - Земо Сванети - 368, в Кахети - 513, в Мцхета-Мтианети - 157, в Самцхе-Джавахети - 146, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 50.
С начала пандемии в Грузии выявлено 490 462 случая заражения коронавирусом, из которых 429 190 человек выздоровели, 6 483 - скончались.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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