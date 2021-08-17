Минюст Грузии начинает выдачу COVID-карточек

С 17 августа жители Грузии могут бесплатно получить COVID-карточку в Домах юстиции и общественных центрах по всей стране. Информацию об этом распространил Минюст страны, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным ведомства, карточка будет содержать информацию относительно полной или частичной вакцинации, данные COVID-тестирования, личные данные и уникальный QR-код.

Для подачи заявки достаточно ID карты, услуга бесплатная. Также предлагается услуга апостиля, благодаря которому COVID-карточки будут легитимными и за пределами Грузии.

Напомним, на фоне беспрецедентно высокой статистики инфицирования и слабых темпов вакцинации эпидемиологи начали говорить о том, что с сентября для привитых граждан могут заработать льготные условия на посещение досуговых объектов, фитнесс-центров и пр.