В Грузии выявлено до 6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлено 5 914 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране выздоровели 3 316 человек, скончались - 49.
В Тбилиси за сутки выявлено 2 298 случаев COVID-19, в Аджарии - 877, в Имерети - 789, в Квемо Картли - 355, в Шида Картли - 318, в Гурии - 188, в Самегрело - Земо Сванети - 313, в Кахети - 452, в Мцхета-Мтианети - 140, в Самцхе-Джавахети - 122, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 62.
С начала пандемии в Грузии выявлено 496 376 случаев заражения коронавирусом, из которых 432 506 человек выздоровели, 6 532 - скончались.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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