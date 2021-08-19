За сутки от коронавируса в Грузии скончались 58 пациентов

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 58 пациентов, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это самый большой суточный показатель смертности за все время пандемии с февраля 2020 года.

За минувшие сутки в стране выявлен 4 921 новый случай инфицирования, выздоровел 4 471 человек.

С начала пандемии в Грузии всего зафиксировано 501 297 случаев инфицирования, выздоровели 436 977 пациентов, умерли 6 590 человек.

Новые случаи географически распределились так: Тбилиси – 1 948, Аджария – 739, Имеретия – 626, Квемо Картли – 254, Шида Картли – 257, Гурия – 135, Самегрело-Земо Сванети – 276, Кахетия – 386, Мцхета-Мтианети – 116, Самцхе-Джавахети – 147, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37.

На данный момент в Грузии 57 704 активных больных, из них 7 133 человека нуждаются в стационарном лечении.

По данным на 19 августа, всего в Грузии сделано 883 570 прививок, полностью вакцинированы 258 303 человека.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)