БАКУ /Trend/ - В Грузии зафиксированы случаи повторного инфицирования COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил врач Тбилисской инфекционной больницы Реваз Мечурчлишвили.

По его словам, у гражданина, заразившегося коронавирусом в третий раз, болезнь протекала в легкой форме, с симптомами катарального ринита и головной боли.

Он отметил, что люди повторно заражаются COVID-19 потому, что после выздоровления считают, что уже защищены от вируса.

Однако это не так, и следует постоянно соблюдать рекомендации врачей – носить маску, придерживаться социальной дистанции и вакцинироваться, отметил врач.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)