В Грузии зафиксированы случаи повторного инфицирования COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Грузии зафиксированы случаи повторного инфицирования COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Об этом заявил врач Тбилисской инфекционной больницы Реваз Мечурчлишвили.
По его словам, у гражданина, заразившегося коронавирусом в третий раз, болезнь протекала в легкой форме, с симптомами катарального ринита и головной боли.
Он отметил, что люди повторно заражаются COVID-19 потому, что после выздоровления считают, что уже защищены от вируса.
Однако это не так, и следует постоянно соблюдать рекомендации врачей – носить маску, придерживаться социальной дистанции и вакцинироваться, отметил врач.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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