Еще двое граждан Грузии покинули Афганистан. В настоящее время они находятся в Германии, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

Как заявил Первому каналу один из граждан Заур Джакелидзе, они работали в британской компании, которая обеспечила их транспортировку на базу НАТО.

По словам гражданина Грузии, их сначала перевезли с базы НАТО в Ташкент, а затем в Германию, откуда они переедут в Варшаву и ближайшим рейсом улетят в Грузию.

«В Германии мы чувствуем себя в безопасности. Наш отъезд из Германии будет осуществлен по билетам, забронированным нашей компанией. Мы работаем в британской компании. Завтра вечером мы вылетим из Германии в Варшаву, а затем из Варшавы в Тбилисский международный аэропорт», — заявил Джакелидзе.