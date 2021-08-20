В Грузии зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

Грузия 20 августа 2021 11:40 (UTC+04:00)
В Грузии зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19

БАКУ /Trend/ - За последние 24 часа в Грузии от COVID-19 скончались 59 человек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это рекордный показатель за весь период пандемии.

Предыдущий рекорд был установлен накануне. К утру 19 августа стало известно еще о 58 умерших от коронавируса. В целом от COVID-19 в Грузии скончались 6 649 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло за сутки на 4 743 - до 506 040.

Данные получены на основании проведения более 46,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости коронавирусной инфекции за сутки составил 10,22 процента, за последние две недели – 10,86 процента, а за последнюю неделю – 10,98 процента.

В Тбилиси за последние сутки выявлено 1 860 случаев инфицирования коронавирусом, в Аджарии - 677, в Имерети – 573, в Кахети – 386, в Шида-Картли – 304, в Самегрело и Земо Сванети – 297, в Квемо-Картли – 277, в Мцхета-Мтианети – 113, в Гурии – 120, в Самцхе-Джавахети – 98, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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