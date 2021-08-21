Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Украину

Грузия 21 августа 2021 07:46 (UTC+04:00)
Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Украину

21-23 августа Ираклий Гарибашвили посетит Украину с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

21 августа главу правительства Грузии примет во Львове его украинский коллега Денис Шмыгаль.

22 августа, в рамках официального визита, премьер-министр Грузии встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кабинете Министров Украины состоится встреча Ираклия Гарибашвили и Дениса Шмыгаля с глазу на глаз, после которой переговоры с участием членов правительств двух стран продолжатся в расширенном формате. Премьер-министры Грузии и Украины выступят с совместными заявлениями для прессы.

В рамках официального визита, премьер-министр Грузии встретится с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Ираклий Гарибашвили возложит венок к могиле Неизвестного солдата и отдаст дань памяти погибшим у мемориала «жертвам голодомора».

23 августа премьер-министр Грузии вместе с лидерами государств примет участие в саммите «Крымской платформы», в рамках которого будет разработана совместная декларация.

В состав грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр, входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Илия Дарчиашвили.

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