В Грузии за сутки от COVID-19 скончались более 70 человек

БАКУ /Trend/ - За последние 24 часа в Грузии от COVID-19 скончались 74 человека, что является новым рекордом смертности от коронавирусной инфекции, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Накануне стало известно о 59 летальных исходах, а 19 августа – о 58. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в Грузии достигло 6 723 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии возросло за сутки на 4 901 - до 510 941.

Данные получены на основании проведения около 46,6 тысячи тестов.

В Тбилиси за сутки выявлено 1 930 случаев инфицирования коронавирусом, в Аджарии - 602, в Имерети – 638, в Кахети – 471, в Самегрело и Земо Сванети – 298, в Шида-Картли – 272, в Квемо-Картли – 249, в Гурии – 157, в Самцхе-Джавахети – 130, в Мцхета-Мтианети – 114, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.

В настоящее время в Грузии насчитывается 61 236 активных больных коронавирусом. 6 273 пациента проходят лечение в больницах, из них состояние 1 510 оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 329 человек.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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