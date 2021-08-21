Премьер-министр Грузии прибыл в Украину с официальным визитом

Официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украину начался. В международном аэропорту Львова премьер-министра Грузии встретили его украинский коллега Денис Шмигаль, министр обороны Андрей Таран и другие официальные лица Украины, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Денис Шмигаль принимает сегодня Гарибашивили во Львове, а официальные встречи начнутся уже завтра в Киеве. Гарибашвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмигалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Глава правительства также примет участие в Саммите Крымской платформы, в котором участвуют лидеры более 40 государств.

В состав грузинской делегации также входят заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и начальник администрации правительства Илья Дарчиашвили.