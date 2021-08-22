В Грузии выявлено 3803 новых случая коронавируса, выздоровели 5332 пациента

В Грузии за сутки выявлено 3803 новых случая коронавируса, выздоровели 5332 пациента, скончались 48. инфицированных, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране проведено 34 159 тестов на коронавирус, в том числе 19 708 экспресс-тестов на антигены и 14 451 ПЦР-тест.

Показатели выявляемости коронавируса составляют: суточный - 11,3%, за последние 14 дней - 10,92%, за последние 7 дней - 10,8%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 514 744 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 448 288 инфицированных, умерли 6 771 человек.

На сегодня в общей сложности вакцинировано 962 165 человек, за сутки привились 23 303 человека.

В стационарах находятся 7 345 человек, в клинических гостиницах - 3 494 человека.