Грузия и Украина продолжают развивать стратегическое партнерство по всем направлениям - премьер-министр Украины

«Мы подробно обсудили отношения наших стран на международном уровне. В частности, мы обсудили координацию совместных шагов для ускорения получения Грузией и Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО», заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам премьер-министра Украины, Грузия и Украина совместно пытаются стать полноправными членами НАТО и Евросоюза.

«Приоритетными для нас являются вопросы, связанные с углублением механизмов сотрудничества с НАТО. А в отношении евроинтеграции дополнительным механизмом для более тесного сотрудничества стало учреждение формата Ассоциированного трио — Украина, Грузия и Молдова. Это произошло на уровне глав государств, и также важным является подписание соответствующей декларации, состоявшееся 19 июля в Батуми. Грузия и Украина продолжают развивать стратегическое партнерство по всем направлениям. Первые результаты этой работы, надеюсь, будут обсуждены в конце 2021 года на первом заседании Стратегического совета высокого уровня», — сказал Шмигаль.