В Грузии выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Грузии выявлено 2 354 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

При этом излечились от инфекции 5 200 человек. 60 пациентов скончались от последствий заражения COVID-19.

За сутки в Тбилиси выявлено 942 новых случая инфицирования коронавирусом, в Аджарии - 368, в Имерети - 316, в Квемо Картли - 108, в Шида Картли - 108, в Гурии - 64, в Самегрело - Земо Сванети - 156, в Кахети - 166, в Мцхета-Мтианети - 33, в Самцхе-Джавахети-75, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 18.

С начала пандемии в Грузии выявлено 517 098 случаев заражения коронавирусом, из которых 453 488 человек выздоровели, 6 831 - скончался.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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