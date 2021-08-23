Грузия лидирует в европейской статистике по распространению коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Грузии сохраняется тяжелая эпидемиологическая ситуация, страна входит в первую тройку в Европе по количеству заразившихся и умерших от коронавируса, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

Только за последнюю неделю жертвами коронавируса в Грузии стали около 400 человек, каждый день выявляют тысячи новых случаев заражения.

Причиной ухудшения эпидситуации специалисты называют распространение нового «дельта штамма» вируса, несоблюдение правил социальной дистанции и ношения масок, а также все еще низкий процент вакцинированных.

Вместе с тем эпидемиологи надеются, что через неделю масштабы распространения вируса уменьшатся. Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе считает, что выходом из ситуации является вакцинация.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса, последствия которой уже превысили показатели всех предыдущих периодов распространения инфекции.

В стране за минувшие сутки выявлены 2 354 новых случая заражения коронавирусом. Излечились от инфекции 5 200 человек, 60 - скончались от последствий заражения.

Согласно официальным данным, в Грузии на сегодня насчитываются 56 753 активных случая заражения, 7 400 человек находятся на лечении в больницах. В тяжелом состоянии пребывают 1 557 человек, 361 пациент находится на искусственном дыхании.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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